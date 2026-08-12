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Analystenstimme

Salzgitter-Aktie profitiert kräftig von BofA-Kaufempfehlung

Salzgitter-Aktie profitiert kräftig von BofA-Kaufempfehlung

Die Aktien von Salzgitter haben am Montag von einer Empfehlung durch die Bank of America (BofA) profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
53.40 EUR 1.40 EUR 2.69 %
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Die US-Bank startete die Einstufung der Aktie des Stahlherstellers neu und empfiehlt sie zum Kauf mit einem Kursziel von 71 Euro. Via XETRA legte das Papier zuletzt um 6,73 Prozent auf 53,90 Euro zu.

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Der für die Salzgitter-Aktie zuständige Analyst Reinhardt van der Walt sieht angesichts von Handelsschutzmaßnahmen durch die EU ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent für die Konsensschätzung zum operativen Konzernergebnis (Ebitda) 2027. Die Übernahme der Hüttenwerkte Krupp Mannesmann (HKM) erweitere zudem die Kapazitäten Salzgitters in einem sich zunehmend verknappenden Markt, und zudem hält der Experte die Risiken für die Umsetzung der Übernahme für überschaubar.

Obendrein verwies van der Walt darauf, dass Phasen des Salcos-Projekts zur Vermeidung von CO2 nach hinten verschoben wurden, was einen raschen Schuldenabbau in den kommenden Jahren ermögliche und das Cashflow-Profil (FCF) verbessere.

/ck/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Salzgitter Neutral UBS AG
12.08.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 Salzgitter Halten DZ BANK
11.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.

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