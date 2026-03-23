SAP-Aktie fällt nach Gegenwind durch Analyst: JPMorgan senkt Kursziel deutlich und stuft Aktie ab
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 260 auf 175 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft.
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Seine Empfehlung für die Walldorfer habe auf einer erwarteten Wachstumsbeschleunigung und Margenexpansion beruht, schrieb Toby Ogg am Montagabend. Aber das Bild habe sich geändert. Die vertraglich zugesicherten Clouderlöse (CCB) könnten im Zuge der Migration in die Cloud zunächst weiter abnehmen. Damit werde eine gute Kursentwicklung eher schwierig. Zudem sieht Ogg weiteren Gegenwind: So könnte der Umbau des Geschäftsmodells zu höheren Ergebnisschwankungen führen und der härtere Wettbewerb verstärke den Investitionsbedarf.
Im frühen Handel in Frankfurt verliert die SAP SE-Aktie zeitweise 1,46 Prozent auf 150,90 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
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