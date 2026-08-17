SCHOTT Pharma-Aktie steigt kräftig: Barclays sorgt mit Kaufempfehlung für Kurssprung
Die Aktien von SCHOTT Pharma haben am Dienstagmorgen deutlich von einer Empfehlung von Barclays profitiert.
Werte in diesem Artikel
Mit 23 Euro erreichten die SCHOTT Pharma-Titel auf der Handelsplattform Tradegate ein neues XETRA-Jahreshoch - rund 6,5 Prozent über dem Vortagesschluss.
Barcalys-Analyst Jonathon Unwin setzte ein Kursziel von 27 Euro an und votiert nun mit "Overweight". Nach drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen rechnet er mit einer Trendwende. Als Impulsgeber sieht er neu verhandelte Verträge des Spezialisten für Verpackungs- und Verabreichungslösungen für injizierbare Medikamente. Er ist optimistisch für das Wachstum im Bereich "Ready-to-use"-Primärverpackungen sowie Spezialfläschchen für instabile Medikamente.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: SCHOTT Pharma
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SCHOTT Pharma Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG