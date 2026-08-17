SCHOTT Pharma-Aktie steigt kräftig: Barclays sorgt mit Kaufempfehlung für Kurssprung

Analystenstimme

18.08.26 08:23 Uhr

Die Aktien von SCHOTT Pharma haben am Dienstagmorgen deutlich von einer Empfehlung von Barclays profitiert.

Barcalys-Analyst Jonathon Unwin setzte ein Kursziel von 27 Euro an und votiert nun mit "Overweight". Nach drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen rechnet er mit einer Trendwende. Als Impulsgeber sieht er neu verhandelte Verträge des Spezialisten für Verpackungs- und Verabreichungslösungen für injizierbare Medikamente. Er ist optimistisch für das Wachstum im Bereich "Ready-to-use"-Primärverpackungen sowie Spezialfläschchen für instabile Medikamente.

Mit 23 Euro erreichten die SCHOTT Pharma -Titel auf der Handelsplattform Tradegate ein neues XETRA-Jahreshoch - rund 6,5 Prozent über dem Vortagesschluss.

Ausgewählte Hebelprodukte auf SCHOTT Pharma

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SCHOTT Pharma

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung