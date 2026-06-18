Analystenstimme

Siemens Energy-Aktie dennoch tiefer: Deutsche Bank hält an Kaufempfehlung fest

19.06.26 13:02 Uhr

Die Deutsche Bank sieht erhebliches Potenzial in einem möglichen Verkauf des Kompressoren- und Dampfturbinengeschäfts von Siemens Energy.

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Deutsche Bank Research hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Sollte sich der Energietechnikkonzern wie im "Manager Magazin" berichtet vom Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen trennen, würden die Aktionäre davon profitieren, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Siemens Energy könnte sich damit auf das Thema Elektrifizierung konzentrieren und seine Aktivitäten im Bereich Öl und Gas loswerden, was das Margenprofil verbessern würde. Auch die Konzernstruktur würde sich vereinfachen und damit besser vergleichbar mit der von Konkurrent GE Vernova werden, was den Bewertungsrückstand auf diesen verringern könnte. Wer­bung Wer­bung Die Siemens Energy-Aktie verleirt auf XETRA zeitweise 0,45 Prozent auf 168,58 Euro. FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: Siemens Energy AG