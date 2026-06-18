DAX25.059 +0,1%Est506.319 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0800 -0,2%Nas26.518 +1,9%Bitcoin54.512 -0,7%Euro1,1463 ±0,0%Öl79,53 +0,3%Gold4.145 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BMW 519000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX über 25.000 Punkten -- Wall Street bleibt geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- BMW, Novo Nordisk, Rheinmetall, LANXESS, Lufthansa, VW, D-Wave, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Telemedizin im Wandel! Warum Teladoc Health plötzlich haussiert! Telemedizin im Wandel! Warum Teladoc Health plötzlich haussiert!
Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin nahe null - Warum das ein Vorteil sein könnte Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin nahe null - Warum das ein Vorteil sein könnte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenstimme

Siemens Energy-Aktie dennoch tiefer: Deutsche Bank hält an Kaufempfehlung fest

19.06.26 13:02 Uhr
Deutsche Bank sieht 200-Euro-Potenzial für Siemens Energy - Aktie kann nicht profitieren | finanzen.net

Die Deutsche Bank sieht erhebliches Potenzial in einem möglichen Verkauf des Kompressoren- und Dampfturbinengeschäfts von Siemens Energy.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
168,76 EUR -1,42 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Sollte sich der Energietechnikkonzern wie im "Manager Magazin" berichtet vom Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen trennen, würden die Aktionäre davon profitieren, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Siemens Energy könnte sich damit auf das Thema Elektrifizierung konzentrieren und seine Aktivitäten im Bereich Öl und Gas loswerden, was das Margenprofil verbessern würde. Auch die Konzernstruktur würde sich vereinfachen und damit besser vergleichbar mit der von Konkurrent GE Vernova werden, was den Bewertungsrückstand auf diesen verringern könnte.

Die Siemens Energy-Aktie verleirt auf XETRA zeitweise 0,45 Prozent auf 168,58 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
10:21Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
18.06.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
18.06.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
16.06.2026Siemens Energy BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:21Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
18.06.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
18.06.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
16.06.2026Siemens Energy BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen