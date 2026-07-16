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Analystenstimme

Siemens Energy-Aktie springt an: UBS wird noch optimistischer

Siemens Energy-Aktie springt an: UBS wird noch optimistischer

Die Aktien von Siemens Energy haben am Montag nach zuletzt drei schwachen Börsentagen wieder zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
152.98 EUR 5.08 EUR 3.43 %
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An der DAX-Spitze verteuerten sich die Anteilsscheine von Siemens Energy via XETRA zuletzt um 3,4 Prozent auf 152,60 Euro.

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Rückenwind erhielten sie von einem positiven Kommentar der Bank UBS, die das Kursziel um 35 auf 210 Euro nach oben geschraubt hat. Das räumt den Papieren des Herstellers von Elektrotechnik weitere 37 Prozent Aufwärtspotenzial ein.

Diskutiert werde am Markt vor allem die Frage, wann die Dynamik der Auftragseingänge nachzulassen beginnt, schrieb Christopher Leonard von UBS. Er rechnet für das kommende Jahr mit steigenden Aufträgen in Relation zum laufenden Jahr. Untermauert werde seine positive Sicht von der jüngst erhöhten Wachstumsprognose für das Geschäft mit Gasturbinen.

Auch aus charttechnischer Perspektive gilt zunächst Entwarnung. Am Freitag vermied der Kurs knapp den Fall unter die 200-Tage-Linie, der als Indikator für den längerfristigen Trend große Bedeutung hat. Der Trend verläuft aktuell bei rund 143 Euro.

/bek/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Siemens Energy AG

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12:31 Siemens Energy Buy UBS AG
15.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.