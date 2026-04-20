Analystenstimme

Trotz kleiner Rücksetzer hält sich die Siemens-Energy-Aktie auf hohem Niveau. Rückenwind kommt weiterhin von optimistischen Analystenstimmen.

• JPMorgan bestätigt Rating für Siemens Energy

• Aktie nach Rallye weiter auf hohem Niveau im Plus

• Leichte Rücksetzer als mögliche Konsolidierung interpretiert

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Nach einer beeindruckenden Kursrallye, die die Aktie von Siemens Energy in den vergangenen Wochen auf neue Rekordhöhen katapultiert hat, zeigt sich das aktuelle Marktumfeld für den Energietechnikkonzern zweigeteilt. Während fundamentale Einschätzungen von Experten weiterhin eine positive Sprache sprechen, sorgten kurzfristige Marktbewegungen zuletzt für eine notwendige Verschnaufpause.

Analyst bleibt bei "Overweight"

Ein wesentlicher Treiber für das anhaltende Vertrauen der Institutionellen ist die aktuelle Bewertung durch JPMorgan. Die US-Bank hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. In einer aktuellen Branchenanalyse untersuchten Analyst Phil Buller und sein Team die Auswirkungen der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten auf europäische Investitionsgüterhersteller. Laut Buller seien die direkten finanziellen Folgen des Konflikts zwar begrenzt, doch die Themen Energiesicherheit und -effizienz gewännen als langfristige Strukturtrends massiv an Bedeutung.

Anleger werden etwas vorsichtiger

Der steile Aufstieg der Siemens Energy-Aktie rief zuletzt aber auch Skeptiker und kurzfristig orientierte Anleger auf den Plan. Nachdem das Papier ein neues Rekordhoch markiert hatte, geriet der Kurs unter Druck. Marktbeobachter werteten diesen Rücksetzer jedoch nicht als Trendwende, sondern als klassische Gewinnmitnahmen. Nach einer derart rasanten Performance sei es völlig normal, dass Investoren einen Teil ihrer Gewinne realisieren und der Aktie damit eine Konsolidierungsphase verordnen.

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Trotz dieser kurzzeitigen Volatilität bleibt das Gesamtbild stabil. Der Fokus der Anleger verschiebt sich nun wieder auf die operativen Fortschritte und die anstehenden Quartalszahlen, die zeigen müssen, ob die ambitionierten Wachstumsziele untermauert werden können.

Zuletzt zeigte sich der Titel wieder etwas tiefer: Die Siemens Energy-Aktie verlor am Dienstag via XETRA letztlich -1,13 Prozent auf 166,94 Euro.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net