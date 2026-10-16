Siemens Healthineers-Aktie im Plus: RBC bestätigt „Outperform“ und erhöht Kursziel

Analystenstimme

16.10.26 11:12 Uhr

RBC-Analystin Natalia Webster sieht im neuen Strahlentherapiesystem Accela einen Beleg für wichtige klinische Fähigkeiten und weiteres Aufwärtspotenzial.

Die Aktie von Siemens Healthineers legt auf XETRA zeitweise 1,86 Prozent auf 41,62 Euro zu.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf „Outperform“ belassen. Der Start des neuen Strahlentherapiesystems Accela unterstreiche das Aufwärtspotenzial der Aktie des Medizintechnikkonzerns, schrieb Analystin Natalia Webster in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Accela verdeutliche wichtige klinische Fähigkeiten des Unternehmens.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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