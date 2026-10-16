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Analystenstimme

Siemens Healthineers-Aktie leicht im Plus: RBC bestätigt „Outperform“ und erhöht Kursziel

Siemens Healthineers-Aktie leicht im Plus: RBC bestätigt „Outperform“ und erhöht Kursziel

RBC-Analystin Natalia Webster sieht im neuen Strahlentherapiesystem Accela einen Beleg für wichtige klinische Fähigkeiten und weiteres Aufwärtspotenzial.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
40.78 EUR -0.17 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf „Outperform“ belassen. Der Start des neuen Strahlentherapiesystems Accela unterstreiche das Aufwärtspotenzial der Aktie des Medizintechnikkonzerns, schrieb Analystin Natalia Webster in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Accela verdeutliche wichtige klinische Fähigkeiten des Unternehmens.

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Die Aktie von Siemens Healthineers legt auf XETRA zeitweise überschaubare 0,34 Prozent auf 40,99 Euro zu.

dpa-AFX Broker

Bildquellen: testing / Shutterstock.com, Siemens AG

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Datum Rating Analyst
08:41 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.

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