DAX 26.220 -0,5%ESt50 6.491 -0,6%MSCI World 5.008 -0,4%Top 10 Crypto 8,27 -0,5%Nas 26.645 -0,3%Bitcoin 55.399 -0,4%Euro 1,1577 -0,0%Öl 91,0 +0,2%Gold 4.391 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Analystenstimme

Sixt-Aktie gewinnt: Berenberg stuft auf "Buy" hoch und hebt Kursziel an

Sixt-Aktie gewinnt: Berenberg stuft auf "Buy" hoch und hebt Kursziel an

Die Sixt-Aktie hat am Dienstag von einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sixt SE St.
72.25 EUR 0.65 EUR 0.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Sie näherte sich mit zeitweise 75,65 Euro wieder ihrem am 13. August erreichten Zwischenhoch von 76,80 Euro an, das sie nach stärker als erwartet ausgefallener Quartalszahlen erreicht hatte. Rasch jedoch schmolz ein Teil der Gewinne wieder ab und es stand zuletzt noch ein Plus von 3,7 Prozent auf 74,05 Euro zu Buche. Für dem bisherigen Jahresverlauf bedeutet das aktuell ein Plus von 4,6 Prozent.

Werbung

Analystin Yasmin Steilen hob das Kursziel für die Aktie des Autovermieters von 83 auf 91 Euro an und ihre Bewertung von "Hold" auf "Buy". Auch wenn das neue Anlageurteil kontraintuitiv erscheine, da Sixt wegen geopolitischer Unsicherheiten und der Inflation von einer schwächeren Verbraucherstimmung betroffen sei, setzt die Expertin auf ein starkes Sommerreisegeschäft.

"Die Ausgaben für Reisen und Tourismus dürften weiterhin stärker wachsen als die Weltwirtschaft, da sich die Reiseausgaben in der Zeit nach der Pandemie vom Verbrauchervertrauen abgekoppelt haben", so die Expertin

Steilen rechnet zudem damit, dass Sixt mit Blick auf Risiken für die Restwerte der Flotte in Nordamerika einen fokussierten Ansatz verfolgen wird und erwartet obendrein durch den Dialog des Unternehmens mit den Investoren positive Kursimpulse.

Werbung

Nach einem ersten Investoren-Update am 24. Juni werde Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres ein weiteres mit den Co-Vorstandschefs Alexander und Konstantin Sixt folgen, erklärte sie und erwartet, dass damit die Wahrnehmung von Sixt an den Finanzmärkten gestärkt werden dürfte.

/ck/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Aktuelle Sixt Aktie News

Werbung

Sixt Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sixt nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:01 Sixt SE St Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Sixt SE St Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Sixt SE St Buy UBS AG
13.08.26 Sixt SE St Kaufen DZ BANK
13.08.26 Sixt SE St Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.