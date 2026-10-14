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Analystenstimme

Swiss Re-Aktie fällt: Jefferies warnt vor sinkenden Preisen

Swiss Re-Aktie fällt: Jefferies warnt vor sinkenden Preisen

Jefferies stuft Swiss Re auf „Underperform“ ab und senkt das Kursziel von 130 auf 110 Franken. Das Analysehaus warnt vor weiter sinkenden Rückversicherungspreisen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Swiss Re AG
155.20 EUR -2.80 EUR -1.77 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 110 Franken gesenkt. Die Preise im Rückversicherungsgeschäft gerieten zunehmend unter Druck, wobei sich der Preisrückgang sogar noch beschleunigen dürfte, schrieb Philip Kett in seiner Neubewertung vom Dienstag. Die Markterwartungen unterschätzten die negativen Auswirkungen auf die Einnahmen des Rückversicherungskonzerns deutlich. Zwar böten Aktienrückkäufe eine gewisse Unterstützung, doch dürfte die im Vergleich zur Konkurrenz schwächere Erfolgsbilanz von Swiss Re zunehmend auf die Bewertung der Aktie drücken. Dieser Nachteil spiegele sich in der derzeitigen Bewertung noch nicht ausreichend wider.

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Swiss Re-Aktie unter Druck

Die Swiss Re-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,94 Prozent auf 144,40 CHF. /rob/AWP/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Swiss Re, Swiss Re

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Datum Rating Analyst
08:06 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Swiss Re Kaufen DZ BANK
14.09.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
04.09.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital

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