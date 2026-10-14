Swiss Re-Aktie fällt: Jefferies warnt vor sinkenden Preisen
Jefferies stuft Swiss Re auf „Underperform“ ab und senkt das Kursziel von 130 auf 110 Franken. Das Analysehaus warnt vor weiter sinkenden Rückversicherungspreisen.
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Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 110 Franken gesenkt. Die Preise im Rückversicherungsgeschäft gerieten zunehmend unter Druck, wobei sich der Preisrückgang sogar noch beschleunigen dürfte, schrieb Philip Kett in seiner Neubewertung vom Dienstag. Die Markterwartungen unterschätzten die negativen Auswirkungen auf die Einnahmen des Rückversicherungskonzerns deutlich. Zwar böten Aktienrückkäufe eine gewisse Unterstützung, doch dürfte die im Vergleich zur Konkurrenz schwächere Erfolgsbilanz von Swiss Re zunehmend auf die Bewertung der Aktie drücken. Dieser Nachteil spiegele sich in der derzeitigen Bewertung noch nicht ausreichend wider.
Swiss Re-Aktie unter Druck
Die Swiss Re-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,94 Prozent auf 144,40 CHF. /rob/AWP/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben.
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Bildquellen: Swiss Re, Swiss Re