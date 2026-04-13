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Tesla-Aktie höher: Analyst sieht weniger Abwärtsrisiko bei E-Autobauer

14.04.26 10:11 Uhr
Tesla-Überraschung: UBS macht unerwartete Kehrtwende - Aktie an der NASDAQ höher | finanzen.net

Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla bei unverändertem Kursziel von 352 US-Dollar von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft.

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Für die US-Autobranche seien die vergangenen Monate ein wilder Ritt gewesen, schrieb Joseph Spak am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Für die Autobauer selbst seien die Investoren zu skeptisch. Teslahabe unter Druck gestanden. Sie könnten zwar einen enttäuschenden Bericht liefern, unerwartet käme dies allerdings nicht. Beim Blick nach vorn sieht er zudem mögliche positive Stimmungsimpulse.

Die Tesla-Aktie gewinnt vorbörslich an der NASDAQ 1,68 Prozent auf 358,37 US-Dollar.

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Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

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