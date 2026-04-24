Analystenstimme

Tesla-Aktie steigt: Deutsche Bank bleibt bei E-Autobauer optimistisch - Kursziel bestätigt

27.04.26 20:26 Uhr

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach der Vorlage von Finanzdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen.

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Die Auslieferungen des Robotaxi und des humanoiden Allzweckroboters Optimus schienen sich langsamer zu entwickeln als angenommen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Aktien des Konzerns werde es wohl schwer werden, in Fahrt zu kommen, bevor solche KI-basierten Produkte deutliche Erfolge zeigen. Wer­bung Wer­bung Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Tesla-Aktie zeitweise 1,00 Prozent höher bei 380,07 US-Dollar. FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: Scott Olson/Getty Images, John Keeble/Getty Images