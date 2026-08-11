TSMC-Aktie springt an: Bernstein hebt Kursziel deutlich an, CPU-Boom als neuer Treiber

Analystenstimme

12.08.26 10:25 Uhr

Ein Analysehaus traut TSMC einen Kurssprung zu, weil ein bislang unterschätztes Geschäftsfeld an Fahrt gewinnt.

• TSMC verzeichnet zweistelliges Umsatzwachstum und wird aufgrund der positiven operativen Zahlen sowie der erwarteten Gewinnsteigerungen weiterhin als vielversprechend eingeschätzt, wobei die CPU-Entwicklung eine zentrale Rolle spielt.

• Die Investitionsausgaben von TSMC sollen in den kommenden Jahren auf bis zu 82 Milliarden US-Dollar steigen, um zusätzliche Kapazitäten für die wachsende CPU- und Chiplet-Nachfrage zu schaffen.

• Bernstein hebt das Kursziel für TSMC deutlich an und sieht CPUs als neuen Wachstumstreiber neben GPUs, da die Nachfrage durch Kunden wie AMD, Intel und Apple steigt.

CPUs rücken als neuer Wachstumsmotor neben GPUs in den Fokus

Kunden wie AMD, Intel und Apple treiben laut Bernstein die Nachfrage

Steigende Investitionsausgaben sollen die Kapazität absichern

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Bernstein hat das Kursziel für TSMC deutlich angehoben und begründet den Schritt mit einer neuen These: Neben Grafikchips könnten künftig auch Prozessoren zum zentralen Wachstumstreiber des Auftragsfertigers werden. Die TSMC-Aktie schloss den Handel am Mittwoch 0,84 Prozent höher bei 2.415 taiwanesischen Dollar (TWD).

Bernstein setzt auf CPUs als zweite Wachstumssäule

Bernstein hat sein Kursziel für die in Taiwan notierten TSMC-Aktien am Dienstag von 2.780 auf 3.300 TWD angehoben und die Einstufung Outperform bestätigt, wie investing.com berichtet. Als Begründung nannte das Analysehaus CPUs als möglichen nächsten großen Wachstumstreiber neben den bislang dominierenden Grafikchips, da agentenbasierte KI-Anwendungen zusätzliche Prozessorleistung benötigten. Bernstein rechnet damit, dass der CPU-Umsatz von 15 bis 16 Milliarden US-Dollar im Vorjahr bis 2027 auf einen hohen Bereich zwischen niedrigen und mittleren 30 Milliarden US-Dollar steigen könnte, was einem mittleren zweistelligen Prozentsatz des Gesamtumsatzes entspräche.

Als Nachfragetreiber führte das Analysehaus Kunden wie AMD, Intel, Apple, Amazon, Google und Arm an. TSMCs neuer N2-Prozessknoten solle bereits früher als frühere Fertigungsgenerationen Umsatz beitragen, während CPU- und Chiplet-Nachfrage zusätzlich die etablierten N3-, N5- und N7-Technologien stützen. Bernstein modelliert für den Auftragsfertiger Investitionsausgaben von 64 Milliarden US-Dollar im laufenden Jahr, 75 Milliarden US-Dollar 2027 und 82 Milliarden US-Dollar 2028, wobei der Großteil des Anstiegs in zusätzliche Wafer-Kapazität fließen soll, da CPUs meist nicht über die CoWoS-Verpackungstechnologie, sondern über andere Anbieter verpackt werden.

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TSMC-Aktie: Umsatz wächst zweistellig, Bewertung bleibt Thema

Untermauert wird die neue These durch die operativen Zahlen: TSMC erzielte im Juli 2026 einen Umsatz von rund 467,58 Milliarden TWD, ein Plus von 44,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und von 5,6 Prozent gegenüber Juni. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 summierte sich der Umsatz auf 2,87 Billionen TWD, ein Anstieg von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bernstein erwartet für das laufende Jahr einen Gewinn-je-Aktie-Anstieg von 67 Prozent sowie eine jährliche Wachstumsrate von 31 Prozent in den Jahren 2027 und 2028; das neue Kursziel basiert auf dem 20-Fachen des erwarteten Gewinns.

Die nächsten monatlichen Umsatzmeldungen und der Quartalsbericht von TSMC liefern weitere Anhaltspunkte zur CPU-Nachfrage.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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