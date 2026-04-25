TUI-Aktie dennoch höher: Barclays senkt Kursziel wegen Iran-Sorgen
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TUI von 10,50 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.
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Der Tourismuskonzern habe mit seinen Eckdaten zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg am Sonntag. Allerdings sei der Jahresausblick gesenkt worden in der Annahme, dass der Iran-Konflikt das zweite Halbjahr bremst. Er reduzierte daraufhin seine diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebit), die für 2027 und 2028 jedoch fast gleich bleiben.
Die TUI-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,72 Prozent fester bei 6,42 Euro.
/rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT
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