UBS sieht noch mehr Potenzial: RWE-Kursziel steigt erneut
Die UBS sieht RWE nach der geplanten Mehrheitsübernahme des Netzbetreibers Amprion langfristig noch besser aufgestellt.
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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern bleibe mit Orsted und Grenergy einer ihrer Favoriten im Sektor, schrieb Wanda Serwinowska am Dienstagabend. Sie wertet die Mehrheitsübernahme am Übertragungsnetzbetreiber Amprion positiv, da sie RWE die Möglichkeit gebe, das Wachstum und die Gewinntreiber langfristig neu auszubalancieren. Die Expertin hob ihre Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2031 an
ZÜRICH (dpa-AFX)
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Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Andre Laaks, RWE
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|Datum
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|08:01
|RWE Buy
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|03.07.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|23.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
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|DZ BANK