Vor den Zahlen: Jefferies belässt Airbus-Aktie auf "Hold"-Rating
Jefferies bleibt vor den Quartalszahlen bei seiner neutralen Einschätzung für Airbus. Das Analysehaus nimmt auch das zivilen Flugzeuggeschäft ins Visier
Werte in diesem Artikel
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus SE vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Für das Segment Commercial sei mit einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) von 53 Prozent zu rechnen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Sparte stelle den wesentlichen Treiber für die Performance des Luftfahrtkonzerns dar.
NEW YORK (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Selfiy / Shutterstock.com, Dr_Flash / Shutterstock.com
Aktuelle Airbus Aktie News
Airbus Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20:31
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|08.07.26
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets