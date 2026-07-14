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Analystenstimme

Vor den Zahlen: Jefferies belässt Airbus-Aktie auf "Hold"-Rating

Vor den Zahlen: Jefferies belässt Airbus-Aktie auf "Hold"-Rating

Jefferies bleibt vor den Quartalszahlen bei seiner neutralen Einschätzung für Airbus. Das Analysehaus nimmt auch das zivilen Flugzeuggeschäft ins Visier

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196.00 EUR 0.86 EUR 0.44 %
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus SE vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Für das Segment Commercial sei mit einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) von 53 Prozent zu rechnen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Sparte stelle den wesentlichen Treiber für die Performance des Luftfahrtkonzerns dar.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Selfiy / Shutterstock.com, Dr_Flash / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
20:31 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy UBS AG
08.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets