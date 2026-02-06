DAX24.913 -0,3%Est506.038 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -2,8%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.178 -2,9%Euro1,1914 +0,2%Öl69,69 +0,9%Gold5.054 +0,6%
Heute im Fokus
DAX entfernt sich von 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie rutscht ab: Finanzhaus wird nach starkem Ergebnis zuversichtlicher Commerzbank-Aktie rutscht ab: Finanzhaus wird nach starkem Ergebnis zuversichtlicher
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Analystenstimme

WACKER CHEMIE-Aktie von Berenberg auf 'Buy' hochgestuft - Kursziel steigt, Aktie auch

11.02.26 09:31 Uhr
Kaufempfehlung mit Ansage: Berenberg sieht 96 Euro bei WACKER CHEMIE-Aktie - Kursplus | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 68 auf 96 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Aktien
WACKER CHEMIE AG
84,55 EUR 5,40 EUR 6,82%
Aktie kaufen

Die jüngste Kurserholung könnte noch länger anhalten, schrieb Sebastian Bray am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Er setzt dabei auf einen Preisanstieg im Geschäft mit Silikonen und Maßnahmen zur Optimierung. ChemCast, das KI-Tool von Berenberg, habe WACKER CHEMIE als einzigen Spezialchemiekonzern mit positiver Preisdynamik im Januar herausgefiltert./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:33

Die Aktie von WACKER CHEMIE gewinnt auf XETRA zeitweise 7,05 Prozent auf 84,25 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: WACKER Chemie

