Zalando-Aktie fällt denoch: UBS senkt Kursziel, bleibt aber bei Kaufempfehlung
Die UBS senkt das Kursziel für Zalando von 35,00 auf 33,50 Euro. Wegen des Wetters und einer schwächeren Nachfrage nach Sportbekleidung und -schuhen rechnet der Analyst mit Belastungen im dritten Quartal.
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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf „Buy“ belassen. Das dritte Quartal des Online-Modehändlers dürfte wetterbedingt sowie von einer schwächeren Nachfrage nach Sportbekleidung und -schuhen beeinträchtigt worden sein, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 leicht.
Zalando-Aktie gibt nach
Die Zalando-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,31 Prozent auf 24,06 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:09 / GMT
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Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images