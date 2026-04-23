DAX24.165 -0,8%Est505.848 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,30 -0,3%Nas26.274 +0,1%Bitcoin68.787 -0,9%Euro1,1748 -0,3%Öl107,1 +2,4%Gold4.697 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Weltraum-Aktien, Deutsche Telekom, BuzzFeed, Aramco, DroneShield, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Alarm am Ölmarkt: Warum der Ölpreisschock laut Aramco noch bis 2027 dauern könnte Alarm am Ölmarkt: Warum der Ölpreisschock laut Aramco noch bis 2027 dauern könnte
Chip-Aktien nach Rekordrally unter Druck: Anleger nehmen bei Micron, AMD, Intel & Co. Gewinne mit Chip-Aktien nach Rekordrally unter Druck: Anleger nehmen bei Micron, AMD, Intel & Co. Gewinne mit
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenstimmen

AEVEX-Aktie nach positiven Erstbewertungen durch Analysten im Aufwind

12.05.26 11:49 Uhr
AEVEX-Aktie an der NYSE im Aufwind: Positive Erstbewertungen durch Analysten stützen | finanzen.net

Die seit April börsennotierten Aktien des US-Drohnenspezialisten AEVEX lenken am Dienstag die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AEVEX Corp Registered Shs -A-
24,41 USD -0,66 USD -2,63%
Charts|News|Analysen

Positive Erstbewertungen einiger Analysten sorgen vorbörslich an der NYSE zeitweise für einen Anstieg um 2,3 Prozent nach dem durchwachsenen Kursverlauf der vergangenen Wochen. Mitte April waren die Papiere zunächst noch stark gestartet, indem sie den Ausgabepreis von 20 US-Dollar zunächst verdoppelten. Danach hatten sie sich diesem aber wieder genähert. Am vergangenen Freitag wurde mit 22,27 Dollar der bisher niedrigste Börsenkurs gezahlt.

Am Dienstag äußern sich mit JPMorgan, RBC, Goldman Sachs und Baird nun erste Analysehäuser positiv zu den Aktien. Sie verweisen alle darauf, dass AEVEX im Krieg mit Russland ein wichtiger Lieferant der Ukraine für Einwegdrohnen sei. Ken Herbert von RBC hält das Unternehmen in einem schnell wachsenden Markt für hervorragend positioniert und sieht es als weiterhin dominierenden Akteur. Die Bewertung sei anspruchslos angesichts des Wachstums und des Gewinnpotenzials, hieß es vom Goldman-Fachmann Noah Poponak.

Allerdings gibt es neben der Erwartung hoher Wachstumsraten auch kritische Untertöne. Da das Unternehmen derzeit vor allem mit der Ukraine Geschäfte mache, sei das Unternehmen stark abhängig davon, wie lange dieser Absatzkanal noch floriere, schrieb Seth Seifman von JPMorgan. Darüber und über mögliche andere Abnehmer dürfte wohl unter Anlegern debattiert werden, gab der Experte zu bedenken.

Auch Herbert von RBC sieht die Perspektive über 2026 hinaus wegen der mangelhaften Diversifizierung im Mittelpunkt. Er befürchtet, dass der Umsatzstrom aus der Ukraine, der in diesem Jahr noch zwei Drittel ausmache, im kommenden Jahr gleich null wird. Positiv erwähnte er aber die Möglichkeit, dass das Unternehmen die Finanzmittel aus dem Börsengang in eine Übernahme stecken könnte.

Alle vier Analysehäuser sehen mit Kurszielen im 30-Dollar-Bereich viel Luft nach oben für die Aktien. Besonders optimistisch sind die 38 Dollar, die der Experte Peter Arment von Baird ausgerufen hat. Auf dem zuletzt gezahlten Niveau von etwas über 24 Dollar verspricht dies mehr als die Hälfte an Kurspotenzial.

/tih/ag/stk

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Goinyk Production / Shutterstock.com

Nachrichten zu AEVEX Corp Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
dpa-afxAnalystenstimmenAEVEX-Aktie nach positiven Erstbewertungen durch Analysten im Aufwind

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv