Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie der Deutschen Bank von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 22 Euro angehoben.

Analystin Flora Bocahut begründete die Hochstufung mit der Kombination aus stützenden Fundamentaldaten, deutlichem Aufwärtspotenzial für die Gewinnschätzungen am Markt, hohen Kapitalausschüttungen und der Chance auf eine steigende Bewertung. Mit Blick auf die anstehenden Zinssenkungen biete die Deutsche Bank einen attraktiven Geschäftsmix, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie.

Nach der Empfehlung der Investmentbank Barclays bahnt sich in den Aktien der Deutschen Bank am Dienstag ein Test des Korrekturtrends an. Die Aktien der Frankfurter gewinnen im XETRA-Handel zeitweise 2,52 Prozent auf 15,13 Euro. Bei gut 15 Euro verläuft der Abwärtstrend vom Jahreshoch im April bei gut 17 Euro und den Zwischenhochs im Juli.

Die neu für die Deutsche Bank verantwortliche Barclays-Expertin Flora Bocahut setzt beim deutschen Primus auf einen attraktiven Geschäftsmix für sinkende Zinsen. Das Ergebnispotenzial werde am Markt klar unterschätzt, ihre Prognosen bis 2026 lägen um bis zu 21 Prozent über dem Konsens. Zudem lobte Bocahut immensen Ausschüttungsspielraum, der vermutlich bald zum Tragen kommen werde./ag/mis

