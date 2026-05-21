Analystenstimmen und mehr

Die jüngsten Quartalszahlen von NVIDIA waren spektakulär - und dennoch reichten sie nicht aus, um einen neuen Kursexplosionseffekt auszulösen. Was bedeutet das für die Zukunft?

• NVIDIA wächst extrem stark, aber die Börse erwartet inzwischen noch mehr

• Analysten weiterhin begeistert - teilweise Kurszielanhebungen

• KI-Markt wird breiter - Gewinner entstehen zunehmend auch neben NVIDIA



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Die am Mittwochabend nachbörslich vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 haben nicht nur gezeigt, wie dominant NVIDIA im globalen KI-Wettrennen weiterhin ist. Sie offenbarten zugleich auch, dass Investoren inzwischen andere Maßstäbe an den Chipgiganten anlegen als früher.

NVIDIA-Bilanz schlägt Erwartungen in allen Bereichen - und ist dennoch nicht gut genug

Der Konzern unter der Leitung von Jensen Huang meldete für das abgelaufene Quartal einen Umsatz von 81,6 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn explodierte ebenfalls um fast 150 Prozent auf 53,5 Milliarden US-Dollar, getragen vor allem vom boomenden Data-Center-Geschäft, das mittlerweile das wirtschaftliche Herzstück des Unternehmens darstellt. Für das laufende Quartal stellte NVIDIA zudem Erlöse von rund 91 Milliarden Dollar in Aussicht.

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All dies übertraf einmal mehr die Erwartungen der Wall Street und noch vor zwei Jahren hätten derartige Zahlen vermutlich eine zweistellige Kursrally ausgelöst. Diesmal fiel die Reaktion an der Börse jedoch deutlich verhaltener aus: Im Handel an der NASDAQ schloss die NVIDIA-Aktie 1,77 Prozent tiefer bei 219,51 US-Dollar.

NVIDIA ist mit seinen Produkten für Rechenzentren ein zentraler Motor des KI-Booms und profitiert davon am meisten. Der Börsenwert des Unternehmens ist in den vergangenen fünf Jahren um mehr als das 15-Fache auf 5,6 Billionen Dollar gestiegen. Damit ist NVIDIA derzeit das wertvollste Unternehmen der Welt, gefolgt von der Google-Mutter Alphabet mit 4,7 Billionen Dollar.

Im bisherigen Jahresverlauf hat sich die NVIDIA-Aktie mit einem Plus von rund einem Fünftel aber vergleichsweise schwergetan. Im NASDAQ 100 kommt sie mit dieser Kursentwicklung an die besten in dem Technologieauswahlindex nicht ran. Oben im Index steht aktuell mit einem Plus von 222 Prozent seit Jahresbeginn die Aktie des Chipkonzerns Intel, an dem NVIDIA mit 4 Prozent beteiligt ist. Seagate Technology folgt mit einem Gewinn von rund 173 Prozent. Auf Platz drei steht Western Digital mit rund 167 Prozent Kurszuwachs.

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In der "Erwartungsfalle"

Marktbeobachter sprechen inzwischen davon, dass NVIDIA in einer "Erwartungsfalle" stecke, denn die Anleger seien inzwischen daran gewöhnt, dass alle Erwartungen stark übertroffen würden. Zwar wächst der Konzern weiterhin extrem schnell - doch der Markt fordert inzwischen permanent neue Superlative. Doch genau diese zu liefern, wird zunehmend schwieriger. NVIDIA ist mit einem Börsenwert von rund 5,34 Billionen US-Dollar inzwischen mit Abstand das wertvollste Unternehmen der Welt. Diese Bewertung reflektiert allerdings bereits ein enormes zukünftiges Wachstum. Anleger fragen deshalb nicht mehr nur, ob das Unternehmen wächst, sondern vor allem, wie lange dieses Tempo überhaupt noch haltbar ist. Die entscheidende Sorge lautet: Ist der Höhepunkt des KI-Infrastrukturbooms näher als gedacht?

Hinzu kommt, dass sich die Dynamik im KI-Markt verändert. Während NVIDIA bislang nahezu konkurrenzlos die GPU-Infrastruktur für das Training großer KI-Modelle lieferte, verschiebt sich der Markt zunehmend in Richtung sogenannter Inference-Anwendungen - also der tatsächlichen Nutzung von KI im Alltag. In diesem Segment entstehen neue Wettbewerber und alternative Chiparchitekturen. Große Cloudanbieter wie Amazon, Alphabet oder Microsoft entwickeln inzwischen eigene KI-Chips, um ihre Abhängigkeit von NVIDIA zu reduzieren.

NVIDIA-Chef Jensen Huang versuchte zwar, entsprechende Anlegersorgen zu entkräftigen, indem er im Rahmen der zahlenbegleitenden Telefonkonferenz betonte, dass es bei der nächsten Generation der KI-Halbleiter von NVIDIA mit dem Namen Vera Rubin wohl durchgehend Engpässe geben werde, da die Nachfrage so hoch sei, doch Anleger blieben dennoch vorsichtig.

Analysten weiter bullish für NVIDIA-Aktie - aber selektiver

Obwohl die Marktreaktion auf die NVIDIA-Zahlen eher ernüchternd ausfiel, bleiben zahlreiche Analysten für den KI-Platzhirsch langfristig optimistisch. Besonders positiv wird dabei bewertet, dass NVIDIA seine technologische Führungsposition offenbar verteidigen kann. So sagte C.J. Muse, Analyst bei Cantor Fitzgerald, laut "CNBC", dass er weiterhin voll auf die NVIDIA-Aktie setze. Er bleibe zuversichtlich hinsichtlich eines "verlängerten" Zyklus bei den Investitionen in KI-Hardware, der eine "weit größere Dauer haben könnte, als der Markt derzeit annimmt".

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Wachstumstreiber des KI-Konzerns blieben beeindruckend, einige Anleger dürften allerdings Vorsicht walten lassen, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht. Er registriert eine abwartende Haltung vor Einführung des Grafikprozessors Rubin, der laut dem Unternehmen die Leistung von Blackwell noch einmal verdoppeln wird. Der Experte befürchtet jedoch, dass sich Rubin bis Ende des Jahres verzögern könnte.

Auch Jefferies-Analyst Blayne Curtis schrieb laut "dpa-AFX", dass der KI-Konzern in jeglicher Hinsicht abgeliefert und seine Stellung im Zentrum der KI-Welle untermauert habe. Als einer von mehreren Analysten hob er daher sein Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 275 auf 300 US-Dollar an. Laut "TipRanks" unternahm Analyst Vijay Rakesh von Mizuho Securities nach der Bilanzvorlage bei seinem NVIDIA-Kursziel den gleichen Schritt, während KeyBanc-Experte John Vinh dem Anteilsschein des US-Techriesen nun sogar einen Anstieg auf 310 US-Dollar zutraut (vorheriges Kursziel: 300 US-Dollar). Insgesamt bekräftigten laut "TipRanks" nach der Zahlenveröffentlichung sechs Experten ihre Kaufempfehlung für das Papier.

Dennoch verändert sich der Tonfall einiger Analysten etwas. Jefferies-Experte Jeffrey Favuzza beschrieb die Börsenreaktion auf die Zahlen laut "CNBC" sogar als "Messerstecherei" - ein Hinweis darauf, wie nervös und umkämpft die Stimmung rund um die Aktie mittlerweile geworden ist.

Die eigentlichen Gewinner könnten woanders sitzen

Interessanterweise sehen viele Investoren inzwischen nicht mehr NVIDIA selbst als attraktivste KI-Wette, sondern Unternehmen aus dem erweiterten Ökosystem. Besonders häufig fällt dabei der Name Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Der Chipfertiger produziert nicht nur die NVIDIA-Prozessoren, sondern profitiert gleichzeitig von der Nachfrage zahlreicher KI-Unternehmen - darunter auch Konkurrenten wie AMD. Dadurch erscheint das Geschäftsmodell breiter diversifiziert und weniger abhängig von einem einzelnen KI-Zyklus.

Auch AMD selbst gewinnt an Aufmerksamkeit. Das Unternehmen hat zuletzt erhebliche Fortschritte bei KI-Beschleunigern erzielt und kooperiert inzwischen mit großen Kunden wie Meta oder OpenAI. Besonders die neue MI450-Plattform wird als ernstzunehmende Alternative zu NVIDIA-Systemen gehandelt. Einige Analysten sehen darin die Chance auf Marktanteilsgewinne in einem Milliardenmarkt.

Darüber hinaus rückt Broadcom stärker in den Fokus institutioneller Anleger. Broadcom profitiert vom Trend zu kundenspezifischen KI-Chips und könnte insbesondere im Bereich AI-Inference erheblich wachsen. Anders als NVIDIA setzt Broadcom nicht auf Standardlösungen für alle Kunden, sondern entwickelt zunehmend maßgeschneiderte KI-Infrastruktur für Hyperscaler. Genau darin sehen einige Analysten die nächste Wachstumsphase der Branche.

Mit Blick auf die Aktienperformance an der US-Börse seit Jahresbeginn zeigt sich, dass diese drei Konzerne durchaus mit der NVIDIA-Aktie mithalten und sie sogar teils deutlich übertreffen können. Während die NVIDIA-Aktie an der NASDAQ in 2026 bislang um 19,82 Prozent zulegen konnte, gewannen Broadcom-Papiere 20,70 Prozent und für den TSMC-ADR ging es im gleichen Zeitraum an der NYSE um 32,16 Prozent aufwärts. Die stärkste Performance seit Jahresbeginn in dieser Gruppe weist jedoch die AMD-Aktie mit einem Plus von rund 109 Prozent auf.

Fazit für Anleger: Der Markt wird erwachsener

Die jüngsten NVIDIA-Zahlen markieren möglicherweise einen Wendepunkt an den Börsen. Die KI-Euphorie ist nicht verschwunden - aber sie wird differenzierter. Anleger beginnen stärker zwischen Infrastrukturherstellern, Chipdesignern, Fertigern und Netzwerkausrüstern zu unterscheiden. Der Markt wird selektiver und anspruchsvoller.

Für NVIDIA selbst bedeutet das keineswegs das Ende der Erfolgsgeschichte. Im Gegenteil: Operativ bleibt der Konzern der dominierende KI-Player weltweit. Doch an der Börse reicht operative Stärke allein nicht mehr aus. Die Aktie muss inzwischen Erwartungen erfüllen, die selbst für ein Ausnahmeunternehmen kaum dauerhaft zu übertreffen sind.

Genau deshalb sollte NVIDIA für Anleger zunehmend als Kerninvestment mit Qualitätscharakter, aber nicht mehr zwingend als alleiniger Renditetreiber im KI-Sektor verstanden werden. Wer bereits investiert ist, dürfte die Aktie eher als langfristige Basisposition im Portfolio betrachten, da starke Kurssprünge - etwa nach den Bilanzvorlagen - zunehmend selten werden. Ein Neueinstieg in das NVIDIA-Papier als klassischer Momentum-Trade erscheint daher inzwischen auch weniger sinnvoll, sondern sollte womöglich eher als strategischer Aufbau in Marktschwächephasen getätigt werden.

Gleichzeitig zeigt der Blick auf das KI-Ökosystem, dass sich Renditechancen zunehmend in angrenzende Segmente verlagern. Unternehmen wie Broadcom, TSMC oder auch AMD profitieren von unterschiedlichen Teilen der KI-Wertschöpfungskette und bieten damit teilweise ein ausgewogeneres Chance-Risiko-Profil als der stark fokussierte GPU-Marktführer. Für Anleger ergibt sich daraus weniger die Frage nach der einen besten KI-Aktie, sondern vielmehr nach einer sinnvollen Diversifikation innerhalb der KI-Infrastruktur-Wette.

Für neue Investitionen könnte daher ein gestaffelter Ansatz plausibel sein: NVIDIA als technologischer Anker, ergänzt um Zulieferer und alternative KI-Profiteure, um die Abhängigkeit von einem einzelnen Gewinner zu reduzieren. Besonders in einem Umfeld, in dem Bewertungen bereits hohe Zukunftserwartungen reflektieren, gewinnt diese Streuung an Bedeutung.

Genau deshalb könnte die spannendste Frage der kommenden Jahre nicht mehr lauten, ob NVIDIA weiter wächst - sondern ob andere Unternehmen innerhalb des KI-Ökosystems schneller wachsen können als der Branchenprimus selbst.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Martina Köhler, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

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