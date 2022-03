Südzucker-Aktie -12%: Nach Warburg-Studie zeitweise auf Tief seit 2008

Zeitweise notieren die Papiere des Nahrungsmittelkonzerns 11,98 Prozent im Minus bei 10,07 Euro und waren damit Schlusslicht im Nebenwerte -Index SDAX

Das Analysehaus Warburg Research stufte die Südzucker-Titel von "Hold" auf "Sell" ab und senkte das Kursziel von 15,10 auf 9,00 Euro. Die Preise für Gas und Strom in Europa seien seit dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine weiter in die Höhe geschnellt, was zu einem wesentlichen Problem für den Zuckerkonzern werde, begründete Analyst Oliver Schwarz sein neues Votum. Zugleich rechne er jedoch nicht damit, dass der aktuelle Energiepreisanstieg dauerhaft sein werde, sodass seine Schätzungen kein schlimmstmögliches Szenario abbilden.

