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Siemens Energy-Aktie in Grün: Experte bestätigt 'Overweight' und sieht starke Zahlen

31.03.26 07:16 Uhr
Siemens Energy-Aktie in Grün: Analyst sieht starken Quartalsverlauf | finanzen.net

JPMorgan zeigt sich nach einem Analystencall optimistisch für Siemens Energy. Auch mittelfristig bleiben die Aussichten laut Analysten attraktiv - trotz geopolitischer Risiken.

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Siemens Energy AG
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Alles in allem ziehe er das Fazit, dass der Energietechnikkonzern stark abgeschnitten haben sollte, schrieb Phil Buller am Montag. Die mittelfristigen Aussichten blieben attraktiv, unabhängig davon, wie lange der Iran-Krieg andauern wird.

Auf der Handelsplattform Tradegate legt die Siemens Energy-Aktie vorbörslich rund 0,39 Prozent zu auf 141,05 Euro.

/rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:22 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Siemens Energy AG

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