Siemens Energy-Aktie in Rot: Experte bestätigt 'Overweight' und sieht starke Zahlen
JPMorgan zeigt sich nach einem Analystencall optimistisch für Siemens Energy. Auch mittelfristig bleiben die Aussichten laut Analysten attraktiv - trotz geopolitischer Risiken.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Alles in allem ziehe er das Fazit, dass der Energietechnikkonzern stark abgeschnitten haben sollte, schrieb Phil Buller am Montag. Die mittelfristigen Aussichten blieben attraktiv, unabhängig davon, wie lange der Iran-Krieg andauern wird.
Im XETRA-Handel verliert die Siemens Energy-Aktie zeitweise 2,01 Prozent auf 139,15 Euro.
/rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:22 / BST
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquellen: Siemens Energy AG