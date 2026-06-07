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Analystenwandel

Tesla-Aktie freundlich: Warum dieser Experte von seiner Verkaufsempfehlung abgerückt ist

08.06.26 11:17 Uhr
Tesla-Aktie an der NASDAQ freundlich: Warum ein Analyst die Tesla-Aktie plötzlich nicht mehr als Verkaufskandidat handelt | finanzen.net

Im Zuge einer insgesamt wieder etwas freundlicheren Einschätzung der Tesla-Aktie durch mehrere große Häuser hat auch die Erste Group ihre Haltung gegenüber dem E-Autobauer angepasst.

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Tesla
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• Erste Group hebt Tesla von "Verkaufen" auf "Halten" an
• Bessere operative Entwicklung erwartet
• Hohe Bewertung limitiert laut Analyst Kurspotenzial

Analyst Hans Engel von der österreichischen Erste Group stufte die Tesla-Aktie am vergangenen Donnerstag laut "Investing.com" von "Verkaufen" auf "Halten" hoch und vollzog damit einen bemerkenswerten Kurswechsel in der Bewertung, ohne jedoch in ein positives Kaufvotum überzugehen.

Erste Group: Wechsel von Skepsis zu Neutralität

Im Zentrum dieser Neubewertung stehen laut "Investing.com" vor allem zwei gegenläufige Faktoren: Einerseits verweist Analyst Engel auf eine Verbesserung der operativen Entwicklung bei Tesla, insbesondere bei Absatztrends und operativer Marge. Konkret weist der Experte darauf hin, dass sich Tesla auf eine maximale Kapazitätsauslastung in all seinen Fabriken konzentriere und Umsatz und Gewinn durch die beginnende Serienfertigung von Cybercab und Semi Truck steigen dürften. Andererseits bleibt das Bewertungsniveau auf Basis des KGV aus seiner Sicht aber sehr hoch, was das weitere Kurspotenzial einschränke.

Die jüngste Entscheidung der Erste Group zur Hochstufung der Tesla-Aktie markiert somit vor allem eine graduelle Anpassung der Annahmen. Während das frühere "Sell"-Rating noch eine skeptische Sicht auf Bewertung und kurzfristige Perspektiven verdeutlichte, signalisiert die Bewertung "Halten" nun eine abwartende Position: Die Aktie erscheint nicht mehr klar überbewertet genug für ein Verkaufsszenario, aber auch nicht attraktiv genug für eine Kaufempfehlung. Die Argumentation des Erste Group-Experten folgt damit einem klassischen Bewertungsmuster für Wachstumswerte in reifen Marktphasen: Selbst wenn sich fundamentale Kennzahlen kurzfristig verbessern, kann ein bereits ambitioniertes Bewertungsniveau den Spielraum für positive Neubewertungen einschränken.

Analystenkonsens zur Tesla-Aktie wird positiver

Die aktuelle Bewertung durch die Erste Group reiht sich in eine Phase ein, in der Tesla trotz anhaltender Unsicherheiten im Bewertungsnarrativ wieder stärker in den Fokus institutioneller Investoren rückt. Parallel zur Erste Group hatten in der vergangenen Woche auch andere Häuser ihre Einschätzungen nach oben korrigiert oder zumindest neutraler gefasst, was auf eine gewisse Stabilisierung der Erwartungen an Umsatz- und Ergebnisentwicklung hindeutet. Laut "TipRanks" kommt Tesla derzeit bei 29 Analystenstimmen auf zwölf Kaufempfehlungen, drei Verkaufsempfehlungen und 14 "Hold"-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 404,54 US-Dollar, und signalisiert somit noch ein leichtes Aufwärtspotenzial, da die Tesla-Aktie im vorbörslichen Montagshandel an der NASDAQ zeitweise bei 394,15 US-Dollar (+0,81 Prozent) notiert.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

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