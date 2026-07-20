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Analystenwechsel

Porsche-Aktie: Doppel-Hochstufung schiebt Kurs an 50-Tage-Linie

Porsche-Aktie: Doppel-Hochstufung schiebt Kurs an 50-Tage-Linie

Ein positiver Analystenkommentar hat am Mittwoch die Aktien des Sportwagenbauers Porsche AG beflügelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.50 EUR 0.81 EUR 1.81 %
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Der Kurszuwachs via XETRA von zuletzt 3,58 Prozent auf 46,32 Euro brachte das Papier wieder bis an die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend heran. Im MDAX der mittelgroßen Börsenwerte lag Porsche vz damit auf dem zweiten Platz.

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Das Bankhaus Metzler hatte Porsche AG zuvor im Zuge eines Analystenwechsels gleich um zwei Schritte von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 64 Euro mehr als verdoppelt. Der neue Chef Michael Leiters wandle den Sportwagenhersteller in ein kleineres, aber besseres Unternehmen um, schrieb der für die Porsche-Aktie neu zuständige Analyst Daniel Schwarz.

Im Jahr 2027 könnte ein leichter Volumenrückgang durch eine starke Preisgestaltung sowie Kostensenkungen und weniger negative Sondereffekte mehr als ausgeglichen werden, hieß es. Sollte sich dieses Szenario bewahrheiten, dürfte der Markt über das Jahr 2027 hinausblicken und die Rückkehr zu Wachstum sowie noch höhere Erträge im Jahr 2028 einpreisen.

Mit dem aktuellen Kursanstieg liegen die Aktien der Porsche AG 2026 auch wieder leicht im Plus. Damit halten sie sich bislang besser als die Branche. Zum Vergleich: Der Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts liegt im bisherigen Jahresverlauf knapp 17 Prozent im Minus.

/ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com, Max Earey / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13.07.26 Porsche vz Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 Porsche vz Sector Perform RBC Capital Markets
10.07.26 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 Porsche vz Market-Perform Bernstein Research