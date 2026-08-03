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Analyten-Prognosen

Ausblick: Schaeffler zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Schaeffler zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Schaeffler gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
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Schaeffler stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

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Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,053 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 0,69 Prozent auf 5,88 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,92 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,369 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,450 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 23,63 Milliarden EUR, gegenüber 23,49 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

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DatumRatingAnalyst
03.08.26 Schaeffler Neutral UBS AG
03.08.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
31.07.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK