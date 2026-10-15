Anand Rathi Share and Stock Brokers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Anand Rathi Share and Stock Brokers hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,65 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,27 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,28 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,73 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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