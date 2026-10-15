Anand Rathi Share and Stock Brokers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

15.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,28 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,73 Milliarden INR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,65 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,27 INR je Aktie vermeldet.

Anand Rathi Share and Stock Brokers hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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