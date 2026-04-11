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Anand Rathi Wealth gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anand Rathi Wealth Limited Registered Shs
2,150.35 51.60 2.46 %
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Anand Rathi Wealth hat am 09.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,82 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,66 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anand Rathi Wealth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,32 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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