Anand Rathi Wealth präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Anand Rathi Wealth äußerte sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,38 INR. Im Vorjahresviertel waren 6,01 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 3,57 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,07 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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