AnaptysBio gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

23.09.26 06:35 Uhr

AnaptysBio äußerte sich am 21.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,34 USD gegenüber -1,340 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 27,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net