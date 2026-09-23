AnaptysBio gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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AnaptysBio äußerte sich am 21.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,34 USD gegenüber -1,340 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 27,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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