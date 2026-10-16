Ancom Nylex Bhd Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

16.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Ancom Nylex Bhd Registered 533,4 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 447,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde mit 0,02 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Ancom Nylex Bhd Registered hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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