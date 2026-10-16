Ancom Nylex Bhd Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ancom Nylex Bhd Registered hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde mit 0,02 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Im abgelaufenen Quartal hat Ancom Nylex Bhd Registered 533,4 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 447,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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