Andrea Schafarczyk wird Chefredakteurin beim Hessischen Rundfunk

FRANKFURT (dpa-AFX) - Andrea Schafarczyk wird zum 1. August 2020 Chefredakteurin beim Hessischen Rundfunk. Dies teilte der Sender am Freitagnachmittag mit. Die 45-Jährige kommt von Radio Bremen, wo sie seit 2015 trimediale Chefredakteurin war. "Sie zeichnet sich aus durch Online-, Fernseh- und Hörfunk-Expertise und ist Mitglied des ARD-Digitalboards - zudem ist sie ein sehr sympathischer, offener Mensch", sagte Gabriele Holzner, designierte crossmediale Programmdirektorin beim hr. Zuvor war Schafarczyk, gebürtig aus Essen, auch bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) und dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) tätig.

In der neuen Programmdirektion sollen ab 1. August Fernsehen, Hörfunk und Multimedia gebündelt werden. Fernseh-Chefredakteur Harald Kieffer geht Ende September in Altersteilzeit, Katja Marx ist als Hörfunk-Chefredakteurin bereits im Januar zum Norddeutschen Rundfunk gewechselt. Zum 1. Juni übernimmt Ute Wellstein die Leitung des künftig crossmedialen Studios in der Landeshauptstadt Wiesbaden./pre/DP/mis