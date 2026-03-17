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Anfang einer Finanzkrise?

Apollo Global-Aktie unter Druck: Massive Rücknahmewelle löst Liquiditätsbremse aus - Gundlach sieht "erste Risse"

24.03.26 14:37 Uhr
Apollo Global Management-Aktie: Rücknahmedruck belastet Kurs an der NYSE deutlich - Gundlach sieht Parallelen zu 2008 | finanzen.net

Während Branchenexperten wie Jeffrey Gundlach vor systemischen Risiken im Private-Credit-Sektor warnen, hält Apollo Debt Solutions BDC an strikten Rücknahmebegrenzungen fest.

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• Massive Rücknahmeersuchen in Höhe von 11,2 Prozent belasten die Liquiditätsplanung
• Jeffrey Gundlach zieht Parallelen zur Finanzkrise von 2008 und warnt vor illiquiden Strukturen
• Software-Sektor bleibt trotz Risikowarnungen mit 12,3 Prozent die größte Einzelposition im Portfolio

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Liquiditätsdruck im Fokus: Apollo steuert gegen den Trend

Der Markt für private Kreditfinanzierungen gerät zunehmend unter Beobachtung, da die Volatilität zu Beginn des Jahres 2026 spürbar zugenommen hat. Laut einem aktuellen SEC-Filing der Apollo Global Management Tochtergesellschaft Apollo Debt Solutions BDC (ADS) sah sich der Fonds im ersten Quartal 2026 mit Rücknahmeanträgen in Höhe von circa 11,2 Prozent der ausstehenden Aktien konfrontiert. Das Management von Apollo betonte in dem Dokument der Börsenaufsicht, dass diese Entwicklung vor dem Hintergrund steigender Rücknahmewünsche im gesamten semi-liquiden Wealth-Markt zu sehen sei. Um die Stabilität des Vehikels zu gewährleisten, wird ADS Rücknahmen planmäßig auf 5 Prozent der ausstehenden Aktien begrenzen, was einem geschätzten Volumen von 730 Millionen US-Dollar entspricht. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass betroffene Investoren lediglich rund 45 Prozent ihres angeforderten Kapitals zurückerhalten.

Jeffrey Gundlach warnt vor Parallelen zur Krise von 2008

Indes zeichnet Jeffrey Gundlach, CEO von DoubleLine Capital, ein deutlich düstereres Bild für den Sektor. In der CNBC-Sendung "Closing Bell" äußerte Gundlach die Sorge, dass der aktuelle Zustand des Marktes Ähnlichkeiten mit der Periode vor der Finanzkrise 2008 aufweise. Er konstatierte gegenüber der Moderatorin, dass Risse im Fundament sichtbar würden, die von vielen Marktteilnehmern fälschlicherweise als lokal begrenzt abgetan werden. "Es erinnert ein wenig an 2006, wo alles überbewertet ist und sich erste Risse bilden", warnte Gundlach in seinem Statement. Besonders kritisch sieht er die Situation bei Privatanlegern, die in der nächsten Liquiditätsphase voraussichtlich noch deutlich höhere Rückforderungen stellen könnten, was die Stabilität der Fonds massiv auf die Probe stellen dürfte.

Sektor-Analyse: Software-Gewichtung als potenzielles Risiko

Apollo Debt Solutions setzt der Marktskepsis eine Strategie der Risikominimierung entgegen und betont, dass das Portfolio zu nahezu 100 Prozent aus erstrangig besicherten Krediten besteht. In dem Filing erklärt Apollo zudem, dass man eine deutlich geringere Software-Exponierung als die unmittelbare Konkurrenz aufweise. Analysten von CNBC merken hierzu jedoch kritisch an, dass Software mit einem Anteil von 12,3 Prozent dennoch der größte Einzelsektor im Portfolio des 15 Milliarden US-Dollar schweren Fonds bleibt. Während Wettbewerber wie Blackstone ihre Rücknahmelimits zuletzt lockerten, um dem Druck der Anleger nachzugeben, bleibt Apollo bei seiner restriktiven 5-Prozent-Quote. Das Unternehmen rechtfertigt diesen Schritt als notwendige Maßnahme zum Schutz der verbleibenden Anteilseigner und zur langfristigen Wertschöpfung.

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Reaktion der Apollo Capital Management-Aktie und Ausblick auf die Finanzstabilität

Trotz der defensiven Ausrichtung bleibt die Unsicherheit über die langfristige Entwicklung der Zinsen und der Inflation ein bestimmender Faktor für die Bewertung von Kreditportfolios. Jeffrey Gundlach betonte bei CNBC, dass wir uns in einem "Markt ohne klaren Trend" befinden, in dem kaum ein Asset über die letzten Monate nennenswerte Renditen erzielt habe. Die Aktie von Apollo Global Management reagierte auf die Veröffentlichung der Informationen und die warnenden Kommentare aus der Branche volatil. An der NYSE notiert das Papier am Dienstag zeitweise 3,82 Prozent niedriger bei 106,23 US-Dollar. Investoren dürften nun genau beobachten, ob die von Apollo prognostizierte "Performance-Dispersion" zwischen stabilen und riskanten Portfolios in den kommenden Quartalen tatsächlich eintritt oder ob die von Gundlach beschriebenen systemischen Risse den gesamten Sektor erfassen.

Alexandra Hesse, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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