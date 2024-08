Angebliche Einigung

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug zum englischen Premier-League-Club West Ham United ist nach übereinstimmenden Medienberichten perfekt.

Der Stürmer von Borussia Dortmund hat nach Informationen des TV-Senders Sky bereits den Medizincheck in London bestanden und beim Tabellenneunten der abgelaufenen Saison einen Vertrag bis zum Sommer 2027 plus Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben.

Der spektakuläre Transfer soll noch heute offiziell verkündet werden. Seine neue Trikotnummer stehe noch nicht fest. Am Samstag hatte Füllkrug das Trainingslager des BVB in Bad Ragaz zu Verhandlungen mit seinem neuen Club verlassen.

Der neue BVB-Trainer Nuri Sahin hatte eigentlich deutlich gemacht, dass Füllkrug eine zentrale Rolle in seinen Planungen spiele. Allerdings hatten die Dortmunder in diesem Sommer auch Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart verpflichtet, der wie Füllkrug im Sturmzentrum spielt. Ein Nachfolger für Füllkrug könnte nach Informationen des "Kicker" Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim sein.

Füllkrug war erst im Sommer 2023 von Werder Bremen nach Dortmund gewechselt und hatte einen Vertrag bis 30. Juni 2026 unterschrieben. Mit Dortmund erreichte Füllkrug in der vergangenen Spielzeit das Finale der Champions League, in 29 Bundesligaspielen kam er auf zwölf Tore. Der 31 Jahre alte Stürmer von BVB soll nach Informationen von Transferjournalist Fabrizio Romano am Montag seinen neuen Vertrag bei West Ham United unterschreiben und bei dem Londoner Club bis Sommer 2027 gebunden werden.

Am Samstag hatte der BVB mitgeteilt, dass Füllkrug "für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt" sei. Füllkrug sei am Samstagmorgen aus dem Trainingslager in Bad Ragaz abgereist.

Füllkrug reist aus Trainingslager ab

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug nach England steht anscheinend unmittelbar bevor. Der 31 Jahre alte Stürmer wurde von Borussia Dortmund "für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt", wie der Bundesligist mitteilte. Füllkrug sei am Samstagmorgen aus dem Trainingslager in Bad Ragaz abgereist.

Laut Medienberichten wechselt Füllkrug zu West Ham United in die Premier League. Der Londoner Club und der BVB sollen zu einer Einigung gekommen sein, berichtete Sky am Freitagabend. Die Ablösesumme soll bei etwa 30 Millionen Euro liegen. Zuletzt waren auch Atlético Madrid und die AC Mailand als Interessenten genannt worden.

BVB leiht Yan Couto aus

Borussia Dortmund hat den Brasilianer Yan Couto verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, einigte sich der BVB mit Manchester City auf eine Leihe des Außenverteidigers bis zum 30. Juni 2025. "Für den Fall, dass bestimmte sportliche Kriterien in der kommenden Spielzeit erreicht werden, haben sich alle Parteien obendrein auf einen dauerhaften Wechsel im Anschluss an die Leihperiode verständigt", teilte Dortmund mit.

Couto war zuletzt für zwei Spielzeiten von Man City an den FC Girona nahe Barcelona ausgeliehen gewesen und hatte dort starke Leistungen gezeigt. Auch dank Couto wurde Girona in der vergangenen Saison Tabellendritter. BVB-Geschäftsführer Lars Ricken äußerte, der Club traue dem Neuzugang zu, "die Geschichte besonderer brasilianischer Spieler beim BVB fortsetzen zu können".

Große Hoffnungen

"Yan Couto ist ein extrem spannender Spieler. Er kann die gesamte Außenbahn bearbeiten, paart außergewöhnliche Dynamik mit Intensität, technischer Finesse und Dribbelstärke", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. "Yan ist variabel einsetzbar, liebt Eins-gegen-Eins-Duelle, kann präzise Flanken schlagen und hat einen ausgeprägten Offensivdrang. Seine Entwicklung in Spanien war bemerkenswert, und trotzdem verfügt er noch über viel Entwicklungspotenzial."

Der Brasilianer war bereits am Samstagmorgen ins Mannschaftstraining des BVB im Trainingslager in der Schweiz eingestiegen. "Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein. Jedes Kind in Brasilien weiß um die Größe dieses Clubs, kennt die Fans und ist fasziniert von der Gelben Wand", sagte der Profi. Zu den Ablösemodalitäten machte der BVB keine Angaben.

Moukoko wechselt wohl nach Frankreich

Youssoufa Moukoko steht Berichten zufolge vor einem Wechsel von Borussia Dortmund nach Frankreich: Olympique Marseille und der OSC Lille sollen an dem Fußball-Nationalspieler interessiert sein. Der TV-Sender Sky will von einer Gesprächsrunde mit dem Lille-Präsidenten, dem Sportdirektor und Moukokos Beratern erfahren haben.

Bereits am Samstag schrieb der italienische Transferexperte Fabrizio Romano bei X, der 19-Jahre alte Moukoko habe sich für Olympique Marseille entschieden. Marseille und der BVB würden demnach an einem Leihgeschäft mit Kaufoption arbeiten. Eine Bestätigung gab es zunächst nicht.

Moukokos Berater hatte sich zuletzt öffentlich über die Reservistenrolle des Teenagers beklagt. Verbreitet worden war das Zitat ebenfalls über den X-Account von Romano. "Youssoufa wurde vor seiner Verpflichtung viel versprochen, aber das wurde nicht eingehalten. Er war immer nur daran interessiert, zu spielen und sich weiterzuentwickeln", wurde der Berater Patrick Williams zitiert.

Dortmunder Antwort

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sagte daraufhin: "Wir haben die öffentlichen Aussagen natürlich wahrgenommen. Was wir mit der Spielerseite besprechen, behandeln wir weiterhin intern."

BVB wohl an Beier interessiert

Bundesligist Borussia Dortmund ist laut Medienberichten an einer Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Maximilian Beier interessiert. Der 21-Jährige von der TSG 1899 Hoffenheim soll den Angaben zufolge in der Offensive Niclas Füllkrug ersetzen, dessen Abschied bei den Dortmundern allerdings noch nicht offiziell bestätigt ist.

Der BVB hatte am Samstag mitgeteilt, Füllkrug "für Gespräche mit einem anderen Verein" freizustellen. Laut Medienberichten wechselt Füllkrug zu West Ham United in die englische Premier League. Die Ablösesumme soll bei etwa 30 Millionen Euro liegen. Zuletzt waren auch Atlético Madrid und die AC Mailand als Interessenten für den 31-Jährigen genannt worden.

Ärger mit Mislintat

Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund scheint es nach übereinstimmenden Medienberichten Ärger in der Chefetage zu geben. Die "WAZ" schreibt, dass zwischen Sportdirektor Sebastian Kehl und dem Technischen Direktor Sven Mislintat zunehmend Spannungen auftreten würden. Laut "Ruhr Nachrichten" gehe es um "Machtgehabe und Grenzüberschreitungen in den Zuständigkeitsbereichen". Die internen Vorwürfe seien nach einem "Bild"-Bericht offenbar so schwerwiegend, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich erscheine.

Im Fokus der Kritik stehe der 51 Jahre alte Mislintat. So sei auch das Verhältnis zwischen dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin (35) und Rückkehrer Mislintat völlig zerrüttet. Der Neu-Coach habe ihm Platzverbot erteilt. Mislintat soll bei einer Trainingseinheit auf den Platz gelaufen und vor TV-Kameras getreten sein. Daraufhin soll Sahin höchst verärgert reagiert und der Verein ihm den Verweis erteilt haben.

Mislintat war bereits von 2006 bis 2017 beim BVB beschäftigt. Der ehemalige Chefscout war vor der Saison als Technischer Direktor zum BVB zurückgekehrt. Von der Hierachie her ist Mislintat dem 44 Jahre alten Sportdirektor Kehl unterstellt. Dortmund absolviert momentan sein Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz.

Am Montag verliert die BVB-Aktie zeitweise 2,51 Prozent auf 3,49 Euro.

