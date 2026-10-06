AMD-Aktie vor neuem Schub? CEO Lisa Su kündigt deutlich mehr Chips für das Jahr 2027 an

Angebot 2027 deutlich höher

06.10.26 11:57 Uhr

Auf einer Pressekonferenz in Taipeh stellt die AMD-Chefin ein spürbar höheres Angebot in Aussicht, nennt aber weder Menge noch Prozentwert.

• Trotz positiver Wachstumszahlen und steigender Umsätze bleibt die Versorgungssicherheit eine zentrale Herausforderung, die den Erfolg der ambitionierten Wachstumsziele von AMD maßgeblich beeinflussen könnte.

• Die Lieferkette, insbesondere die Versorgung mit Speicherchips und hochmodernen Wafern, gilt als kritischer Engpass, den AMD durch enge Zusammenarbeit mit Speicherherstellern und Kapazitätserweiterungen zu mildern versucht.

• AMD plant, sein Chip-Angebot bis 2027 erheblich zu erhöhen, um die hohe Nachfrage nach KI-Komponenten zu decken, was jedoch die Abhängigkeit von Zulieferern wie TSMC, Samsung und SK Hynix verstärkt.

AMD-Chefin sieht Angebot als zentralen Engpass der KI-Nachfrage

Speicherchips und hochmoderne Wafer bestimmen das Tempo

Mehr Kapazität stützt die Ziele, erhöht aber die Abhängigkeit von Zulieferern

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AMD (Advanced Micro Devices), Entwickler von Prozessoren und KI-Beschleunigern, will sein Chip-Angebot 2027 deutlich ausweiten. Das kündigte Konzernchefin Lisa Su am Dienstag in Taipeh an, wie unter anderem Reuters berichtet. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob Lieferkette und Speicherversorgung mithalten.

Su will Lieferkette auf Tempo bringen

Su sagte laut Reuters auf der Pressekonferenz, AMD habe das Angebot im Verlauf des Jahres 2026 bereits steigern können und werde es 2027 "substanziell" erhöhen.

Su traf Foxconn und soll auch ein Treffen mit TSMC planen. Die Nachfrage sei "sehr, sehr hoch" für die nächsten Jahre, weshalb AMD mehr Kapazität für hochmoderne Wafer brauche. Der Konzern plane drei bis fünf Jahre voraus, erklärte Su laut Reuters weiter.

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Speicher als Nadelöhr

AMD arbeitet nach Sus Worten eng mit den Speicherherstellern zusammen, um ausreichende Versorgung zu sichern. Sie reiste am selben Tag weiter nach Südkorea, der Heimat von Samsung und SK hynix. Speicherchips sind weltweit knapp.

Auf die Frage nach einer Beteiligung an einem möglichen neuen TSMC-Werk in Texas antwortete Su nicht direkt, heißt es. Im Risikokatalog der Quartalsmitteilung nennt AMD selbst die Verfügbarkeit essenzieller Komponenten wie Speicher sowie die Lieferfähigkeit von Drittfertigern.

Zahlen und Einschätzungen

AMD meldete für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von 11,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 50 Prozent. Der Data-Center-Umsatz verdoppelte sich mit 107 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Für das dritte Quartal peilt der Konzern rund 13 Milliarden US-Dollar an.

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Mehr Angebot stützt die Umsatzziele, etwa den Start des Anthropic-Einsatzes von MI450-GPUs im ersten Halbjahr 2027. Zugleich steigen Investitionen und Abhängigkeit von Zulieferern: Die Investitionsausgaben lagen im zweiten Quartal bei 808 Millionen US-Dollar nach 389 Millionen im Vorquartal.

Was die Ankündigung für Anleger der AMD-Aktie bedeutet

Für Anleger sind die Aussagen von Lisa Su ein positives Signal für die Nachfrage nach AMDs KI-Chips, zugleich rückt die Lieferkette als entscheidender Risikofaktor in den Fokus. Gelingt es AMD, ausreichend Speicher und hochmoderne Wafer zu sichern, könnte der Konzern seine ambitionierten Wachstumsziele besser erreichen. Engpässe oder steigende Abhängigkeiten von Zulieferern könnten dagegen das Wachstum bremsen und die Margen belasten. Entscheidend wird daher sein, ob AMD seine Kapazitäten rechtzeitig ausbauen kann.

Die AMD-Aktie reagiert auf die Ankündigung bisher verhalten positiv: Im vorbörslich NASDAQ-Handel steigt das Papier zeitweise um 1,08 Prozent auf 638,60 US-Dollar.

Als Nächstes dürfte Sus Südkorea-Station Hinweise liefern, wie weit die Speicherversorgung gesichert ist. Zahlen zur Wirkung auf das Geschäft könnte AMD mit den Ergebnissen zum dritten Quartal vorlegen, die laut Schätzungsseite für den 3. November erwartet werden.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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