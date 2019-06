AbbVie will Allergan für zweistelligen Milliardenbetrag übernehmen - Aktien tendieren vorbörslich in entgegengesetzte Richtungen

Der Kaufpreis liege bei rund 63 Milliarden Dollar, teilte AbbVie am Dienstag mit. Die Allergan -Aktionäre sollen je Anteilsschein 0,8660 AbbVie-Aktien und 120,30 Dollar in bar bekommen. Das entspreche gemessen am jüngsten AbbVie-Aktienkurs einem Preis von 188,24 Dollar je Anteilsschein. Am Montag war die Allergan-Aktie mit 129,57 Dollar aus dem Handel gegangen.

Während die Allergan-Titel am Dienstag im vorbörslichen Handel satte 31 Prozent zulegen, stürzten AbbVie-Papiere zuletzt um fast 10 Prozent ein.

Bangalore (Reuters)

