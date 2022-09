SLM-Aktie +73 Prozent: Nikon will SLM Solutions übernehmen

Der Kamera-Produzent kündigte in einer Mitteilung vom Freitag in Tokio ein öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Anteile an der Lübecker Firma an. Die Offerte ist an keine Mindestannahmeschwelle gebunden, nachdem sich Nikon zuvor bereits über eine Kapitalerhöhung und die Einigung mit Großaktionären einen Mehrheitsanteil von 61,1 Prozent des Aktienkapitals von SLM Solutions gesichert hatte. Die SLM-Aktie zog am Freitagmorgen nach Bekanntwerden der Offerte um mehr als 70 Prozent an und notierte damit nahe dem Übernahmeangebot.

Nikon bietet den ausstehenden Aktionären je Aktie 20 Euro in bar, dies entspricht den Angaben zufolge einem Aufschlag von knapp 84 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. Ferner wollen die Japaner ein Angebot für bestimmte von SLM emittierte Wandelschuldverschreibungen abgeben. Der gesamte Transaktionswert belaufe sich damit auf 622 Millionen Euro, hieß es weiter. Der SLM-Vorstand und der Aufsichtsrat des Unternehmens unterstützen die Offerte und wollen - vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlagen - dieses zur Annahme empfehlen.

SLM war bereits vor einigen Jahren Ziel eines großen Konzerns: 2016 scheiterte die geplante Übernahme durch den US-Konzern General Electric jedoch an der Mindestannahmehürde, nachdem der US-Investor Paul Singer seine Anteile nicht angedient hatte. Nikon hatte dieses Mal mehr Glück: Singers Hedgefonds Elliott International gehört zu jenen Großinvestoren, die laut Mitteilung bereits unwiderrufliche Vereinbarungen über die Abgabe ihrer Anteile getroffen haben. Auch die Großaktionäre L.P., ENA Investment Capital LLP und SLM-Gründer Hans-Joachim Ihde haben bereits zugesagt.

Zudem hatte Nikon im Rahmen der Kapitalerhöhung von SLM rund 10 Prozent des Grundkapitals gezeichnet. SLM fließen aus der Finanzmaßnahme rund 45,4 Millionen Euro Bruttoemissionserlös zu, der zur teilweisen vorzeitigen Rückzahlung einer Wandelschuldverschreibung genutzt werden soll.

SLM Solutions-Aktie mit Kursfeuerwerk wegen Nikon-Übernahmeofferte

Die Aktie von SLM Solutions schießt am Freitag via XETRA zeitweise um 72,81 Prozent auf 19,70 Euro hoch. Sie nähern sich damit bis auf wenige Cent dem 20 Euro hohen Barangebot des japanischen Optoelektronik-Konzerns Nikon, der einen weltweit führenden Anbieter für 3D-Metalldruck formen will.

General Electric war 2016 mit einer Offerte gescheitert. Nun greift mit Nikon der nächste Konzern nach SLM. Die Offerte der Japaner soll auch nicht an eine Mindestannahmeschwelle gebunden sein. Denn: Wichtige Schritte sind schon getan. Durch eine von Nikon gezeichnete Kapitalerhöhung und die Einigung mit Großaktionären hat sich der Bieter bereits einen Mehrheitsanteil von 61,1 Prozent des Aktienkapitals gesichert.

Börsianer sehen aber noch eine kleine verbleibende Restunsicherheit: Der Abschluss ist abhängig von der Genehmigung der Kontrollinstanzen. Dies könnte erklären, dass die Anleger am Freitag nicht ganz dazu bereit waren, 20 Euro für die SLM-Papiere zu bezahlen. Durch eine Kursspitze von 19,82 Euro erreichten die Titel aber ihren höchsten Stand seit November 2021, als ein Zwischenhoch von knapp über der 20-Euro-Marke zu Buche stand.

Ob längerfristig investierte Anleger mit der Offerte sofort zufrieden sind, könnte derweil auch fraglich sein: Die 2021 im Jahresverlauf gezahlte Spanne reicht von 15 bis knapp 25 Euro, Anfang 2018 wurden auf Rekordniveau sogar fast 50 Euro gezahlt. 2014 hatte der Ausgabepreis beim Börsengang 18 Euro betragen. Investoren der ersten Stunde können nach vielen Jahren also nur wenig Profit aus dem nun vorgelegten Angebot ziehen.

Im Vergleich zum volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate wurde der Aufschlag aber auf knapp 84 Prozent beziffert. Der SLM-Vorstand und der Aufsichtsrat des Unternehmens unterstützen die Offerte, deren gesamter Transaktionswert auf 622 Millionen Euro beziffert wurde. Wie aus den Details hervorgeht, wollen die Japaner auch ein Angebot für bestimmte von SLM emittierte Wandelanleihen abgeben.

Die Nikon-Aktien hatten den Handel in Tokio vor dem Bekanntwerden der Pläne fast unverändert beendet. Im deutschen Tradegate-Handel gerieten sie aber auch nicht unter Druck, zuletzt wurden sie dort 0,4 Prozent über dem Tradegate-Schlusskurs vom Vortag gehandelt.

/tav/ngu/jha/

TOKIO/LÜBECK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nikon Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikon Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikon Corp.

Bildquellen: SLM Solutions