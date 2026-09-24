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Schneider Electric-Aktie in Rot: Konzern plant Übernahme von Shelly Group

Schneider Electric-Aktie in Rot: Konzern plant Übernahme von Shelly Group

Der Technologiekonzern Schneider Electric steht vor der Übernahme der bulgarischen Shelly Group.

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Die Franzosen wollen für den Hersteller von intelligenten Elektro-Geräten (smart devices) ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot über 70 Euro je Aktie unterbreiten, wie beide Firmen am Donnerstag verkündeten. Beide Unternehmen unterzeichneten dazu eine entsprechende Vereinbarung. Voraussetzung für das Gelingen des Vorhabens ist jedoch, dass Schneider Electric am Ende mindestens 95 Prozent direkt oder mittelbar an Shelly halten wird.

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Über einen möglichen Deal hatte zuvor bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Demnach entspricht der Angebotspreis von 70 Euro einer Bewertung von knapp 1,3 Milliarden Euro. Bereits im Juli hatte Shelly Übernahmegespräche mit Schneider Electric bestätigt, damals noch mit offenem Ausgang. Der Zukauf passt zur Strategie der Franzosen, die ihren Umsatz mit sogenannten Smart-Home-Geräten weiter steigern wollen.

Die Shelly Group ist im Bereich Internet der Dinge (IoT) tätig, einem System vernetzter Produkte, die eine automatisierte Steuerung im Haushalt ermöglichen. Zum Angebot der Bulgaren gehören laut Unternehmenswebsite unter anderem intelligente Sensoren, Beleuchtungssysteme und smarte Steckdosen. Die Aktien von Shelly sind an der bulgarischen Börse in Sofia notiert, aber auch in Frankfurt. im SDAX. Größte Anteilseigner sind laut Bloomberg die Mitgründer Dimitar Stoyanov Dimitrov und Svetlin Iliev Todorov.

Im XETRA-Handel schwächt sich die Schneider Electric zwischenzeitlich um 0,15 Prozent ab auf 293,1 Euro.

/tav/stk

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

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