Twitter-Aktie im Plus: Musk will wohl 15 Milliarden Dollar seines eigenen Vermögens in Twitter-Kauf investieren

In etwa zehn Tagen wolle Musk ein Angebot vorlegen, berichtete die "New York Post" am Dienstag unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Der laut Forbes reichste Mann der Welt sei zudem an Morgan Stanley für weitere zehn Milliarden Dollar herangetreten.

Weder Twitter noch Tesla waren zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.

Musk hat angekündigt, für mehr als 40 Milliarden Dollar den Kurznachrichtendienst übernehmen zu wollen. Er will Twitter danach von der Börse nehmen. Der US-Konzern hat eine sogenannte "Giftpille" aufgelegt, um sich dagegen zu wehren.

Am Mittwoch stieg die Twitter-Aktie im NYSE-Handel letztlich um 1,21 Prozent auf 46,72 US-Dollar. Für Tesla-Aktien ging es an der NASDAQ gleichzeitig um 4,96 Prozent abwärts auf 977,20 US-Dollar.

Bangalore (Reuters)

