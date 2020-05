Lufthansa plant mit Aussicht auf freies Reisen mehr Flüge

Von Anfang bis Ende Juni werde das Angebot schrittweise auf mehr als 1800 wöchentliche Verbindungen gesteigert, teilte die Airline-Gruppe am Donnerstag mit. Mehr als 100 Ziele in Europa und über 20 Interkontinental-Flughäfen sollen wieder angeflogen werden. So sind etwa Sylt, Kreta und Mallorca wieder im Programm, auch bei der Billigflugtochter Eurowings. Die spanische Baleareninsel könnte allerdings noch den ganzen Juni für den Tourismus geschlossen bleiben.

Von den Lufthansa-Töchtern baut auch Swiss den Rumpfflugplan wieder aus. Austrian (AUA) und Brussels Airlines hatten den Flugbetrieb wegen Corona-Reisebeschränkungen komplett eingestellt. AUA prüft den Neustart nach dem 7. Juni[L8N2CW64S]. Brussels kündigte ihn für den 15. Juni an. Wegen der Corona-Krise beförderte die Lufthansa zuletzt höchstens noch ein Prozent der Fluggäste im Vergleich zum Vorjahr.

Frankfurt (Reuters)

Werbung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com