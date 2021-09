Telekom kommt wohl Verkauf von T-Mobile Netherlands näher und erweitert Beteiligung an T-Mobile US

Die Telekom könnte dabei einen Preis von rund fünf Milliarden Euro erzielen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Nachdem die Telekom vergangene Woche die letzten Angebote eingesammelt habe, sei eine Bekanntgabe der Transaktion in den kommenden Tagen möglich.

Unter den Interessenten sollen laut Bloomberg Finanzinvestoren wie ein Konsortium um Warburg Pincus und Apax Partners oder der indische Mischkonzern Reliance Industries. Allerdings sei noch keine Entscheidung gefallen und die Verhandlungen könnten sich auch noch in die Lange ziehen oder ganz platzen, schreibt Bloomberg weiter. Die Telekom und die von Bloomberg genannten Firmen wollten sich dazu nicht äußern.

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche über einen möglichen Verkauf der Niederland-Sparte. Bereits im November 2020 hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass sich die Deutsche Telekom neu in dem Nachbarland aufstellen will. Damals war von einem möglichen Börsengang oder einem Verkauf des Geschäfts die Rede.

Deutsche Telekom erweitert Beteiligung an amerikanischer Tochter T-Mobile US

Die Deutsche Telekom schnappt sich weitere Teile an ihrer Tochter T-Mobile US. Durch den Abschluss beider Transaktionen steige die Beteiligung an der US-Tochter um 5,3 Prozentpunkte auf 48,4 Prozent, teilte der DAX-Konzern am Dienstag in Bonn mit. So will die Telekom mittels einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage insgesamt rund 45 Millionen T-Mobile-US-Aktien vom japanischen Mischkonzern Softbank kaufen. Im Gegenzug bekommt dieser etwa 225 Millionen neue Telekom-Aktien und wird damit zum zweitgrößten privaten Aktionär der Deutschen Telekom. Zudem will die Deutsche Telekom weitere rund 20 Millionen T-Mobile-US-Aktien kaufen, die durch einen Teil der Erlöse aus dem vereinbarten Verkauf von T-Mobile NL finanziert werden sollen.

