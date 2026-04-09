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thyssenkrupp-Aktie leichter: Konzern kauft Plattform für flachgewalzten Karbonstahl

10.04.26 11:09 Uhr
thyssenkrupp-Aktie tiefer: Expansion im Stahlbereich überzeugt Anleger nicht | finanzen.net

thyssenkrupp erschließt sich in der Werkstoffsparte Materials Services durch einen Zukauf im Nordwesten Mexiko neue Kunden und erweitert sein Angebot für die bisherigen Kunden.

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thyssenkrupp AG
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Der Ruhrkonzern erwirbt laut einer Pressemitteilung die Mehrheit an Aceroteca Trading, einem Service Center für die Verarbeitung von flachgewalztem Kohlenstoffstahl mit Sitz im Großraum Monterrey. Die Anlage bediene vor allem Kunden aus den Bereichen Heizungs- und Klimatechnik sowie Stromübertragung, heißt es darin.

Die Übernahme von Aceroteca Trading sei ein wichtiger strategischer Schritt für thyssenkrupp Materials Services. Aceroteca-Gründer und CEO Hector Morales werde das Unternehmen weiter leiten und eine Minderheitsbeteiligung behalten. Angaben zu finanziellen Details wurden nicht gemacht.

Zeitweise stehen die Aktien des Stahlkonzerns via XETRA am Freitag bei 8,23 Euro, was einem Minus von 0,72 Prozent entspricht.

DJG/rio/sha

DOW JONES

Bildquellen: thyssenkrupp AG, Quinta / Shutterstock.com

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