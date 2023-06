CTS Eventim-Aktie gibt weiter nach: Scharfe Kritik an Unternehmensführung belastet weiter

Mit einem Minus von zuletzt 7,26 Prozent auf 60,00 Euro sank der CTS Eventim -Kurs deutlich unter das Tief vom Vortag, an dem ein negativer Bericht des TV-Satirikers Jan Böhmermann Gewinnmitnahmen bei den zuvor stark gelaufenen Aktien ausgelöst hatte. In der Vorwoche war der Kurs noch dem Rekordhoch von 72,68 Euro aus dem Jahr 2021 nahegekommen.

Ein Händler sagte am Morgen, es habe schon länger kritische Stimmen gegeben, dass CTS die Unternehmensführung verbessern müsse. Die Thematisierung in der Sendung "ZDF Magazin Royale" sei ein weiteres Indiz dafür, dass der Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg einiges überdenken sollte. Die Kursreaktion erscheine allerdings recht heftig und stehe wohl auch mit dem guten Lauf der Aktie in Zusammenhang. Der Börsianer schätzt, dass die Aktie zeitnah wieder etwas aufholen wird, wenn auch nicht die vollen Verluste.

Analyst Craig Abbott von Kepler Research fürchtet, dass die Stimmung der Anleger angeknackst bleibt und gab seine Kaufempfehlung für CTS Eventim auf. Er sieht ein zunehmendes Risiko, dass die sehr starke Marktposition in Deutschland und die zumindest in der Wahrnehmung hohen Ticketgebühren in der Branche möglicherweise stärker in die öffentliche Aufmerksamkeit rücken.

Durch den Kursrutsch liegt die CTS-Aktie in diesem Jahr nur noch mit gut drei Prozent im Plus - trotz ihrer Rally um bis zu einem Drittel seit dem Zwischentief aus dem März. Am Freitag noch war der Kurs mit 71,70 Euro weiter in Richtung Rekordhoch gestiegen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

