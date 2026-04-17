Angel One gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Angel One stellte am 16.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,52 INR, nach 1,93 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 14,67 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,58 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,11 INR sowie einem Umsatz von 13,87 Milliarden INR gerechnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 10,09 INR beziffert, während im Vorjahr 13,01 INR je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 51,52 Milliarden INR, gegenüber 52,37 Milliarden INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,62 Prozent präsentiert.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 10,16 INR sowie einen Umsatz von 47,44 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.net