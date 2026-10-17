Angel One präsentierte Quartalsergebnisse
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Angel One stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,67 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,32 Milliarden INR – ein Plus von 18,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Angel One 12,04 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,65 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 12,45 Milliarden INR gesehen.
Redaktion finanzen.net
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