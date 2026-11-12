Angel Studios A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

12.11.26 06:35 Uhr

Angel Studios A präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Angel Studios A -0,250 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 107,76 Prozent auf 159,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net