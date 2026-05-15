Angela Merkel zu Gast: Digitalkonferenz re:publica startet

BERLIN (dpa-AFX) - Mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel als prominenter Rednerin beginnt am Montag in Berlin die Medienkonferenz re:publica. Die 71-Jährige nimmt am ersten Konferenztag an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Trotz allem: Hoffnung Europa?" teil. Die Konferenz läuft bis Mittwoch. Unter dem diesjährigen Motto "Never Gonna Give You Up" stehen etliche Vorträge, Workshops und andere Formate im Programm.

Wer­bung Wer­bung

Erwartet werden zahlreiche prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft, darunter der frühere Außenminister Joschka Fischer, die Autorin Alice Hasters, der Mediziner und Fernsehjournalist Eckart von Hirschhausen und die Grünen-Chefin Franziska Brantner. Ein Standardticket kostet 239 Euro./bum/DP/he