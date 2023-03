First Republic Bank-Aktie vorbörslich fester: First Rebublic Bank auf der Suche nach Wegen aus der Krise

Kreditinstitute und Finanzinvestoren scheuen sich vor einem Einstieg aus Angst vor Verlusten. Die angeschlagene US-Regionalbank prüft Insidern zufolge eine Schrumpfkur, sollte sie kein frisches Kapital auftreiben können. Der Verkauf von Unternehmensanteilen wie auch von Krediten wären mögliche Schritte. Die Bank weist aktuell einen hohen negativen Buchwert aus: Analystenschätzungen zufolge liegt die Lücke zwischen Verbindlichkeiten und Vermögenswerten zwischen 9,4 und 13,5 Milliarden Dollar.

Bei einer möglichen Intervention wird einem Bericht zufolge auch eine staatliche Unterstützung geprüft. Demnach könnte die US-Regierung unter anderem eine Rolle bei der Auslagerung von Vermögenswerten spielen, berichtete die Agentur "Bloomberg" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Zu den weiteren Optionen gehörten das Angebot eines Haftungsschutzes, eine flexiblere Anwendung der Kapitalregeln oder eine Lockerung der Beschränkungen für Eigentumsanteile. First Republic, deren Aktien in den vergangenen zwei Wochen um 80 Prozent einbrachen, lehnte eine Stellungnahme zunächst ab. Nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank waren große US-Geldhäuser der First Republic mit 30 Milliarden Dollar zu Hilfe geeilt.

Die Aktien der First Republic Bank gewinnen an der NYSE im vorbörslichen Handel zeitweise 4,25 Prozent auf 16,44 US-Dollar.

(Reuters)

