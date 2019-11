Gaza-Waffenruhe hält weitgehend

- von Nidal al-Mughrabi und Dan Williams

Gaza/Jerusalem (Reuters) - Nach dem jüngsten Gewaltausbruch zwischen Israel und radikalen Palästinensern aus dem Gazastreifen hat eine Waffenruhe am Donnerstag zunächst weitgehend gehalten.

Nach Angaben der Extremisten-Gruppe Islamischer Dschihad trat sie am frühen Morgen in Kraft. Nach einigen Stunden berichteten Augenzeugen in dem Palästinenser-Gebiet allerdings von fünf Raketen, die auf Israel abgefeuert worden seien. Das israelische Militär erklärte, es seien zwei Raketen abgefangen worden. Angaben zu etwaigen Opfern lagen nicht vor. Unklar blieb, ob es zu einem längerer Waffenstillstand kommen wird: Der Islamische Dschihad und die israelische Regierung machten unterschiedliche Angaben zu den Bedingungen der Waffenruhe.

Die schwersten gegenseitigen Angriffe seit Monaten hatten am Dienstag begonnen, als Israel Abu al-Atta, einen Befehlshaber des Islamischen Dschihads im Gazastreifen, tötete. Palästinenser-Gruppen feuerten darauf hin Hunderte Raketen auf Israel ab. Israel reagierte mit Luftangriffen. Dabei wurden nach Angaben von Ärzten im Gazastreifen 34 Palästinenser getötet, Dutzende Israelis wurden bei dem Raketenbeschuss verletzt. Die im Gazastreifen regierende Hamas-Miliz war an dem Gewaltausbruch offenbar nicht beteiligt.

Die Waffenruhe war von Ägypten vermittelt worden. Einem Sprecher des Islamischen Dschihads zufolge stimmte Israel dabei der Forderung zu, die gezielte Tötung von Kämpfern und die Erschießung von Demonstranten an der Grenze zum Gazastreifen einzustellen. Dem widersprach Israels Außenminister Israel Katz. Israel habe seine Haltung nicht geändert, sagte er. Es werde weiter gezielte Tötungen geben. "Ruhe wird mit Ruhe beantwortet", sagte er im Armee-Hörfunk. Israel werde jedoch nicht zögern, diejenigen anzugreifen, die versuchten, es zu verletzen, ob vom Gazastreifen oder von einem anderen Ort aus.